Азербайджан предпринял один шаг на фоне ухудшения отношений с Россией

Баку на фоне ухудшения отношений с РФ создал комиссию для проверки информации

Азербайджан на фоне ухудшения отношений с Россией создал комиссию для проверки информации. О новом шаге Баку в отношениях с Москвой пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

«В стране создана комиссия из представителей Госбезопасности и Службы специальной связи для проверки критической информационной инфраструктуры», — пишет издание.

Сообщается, что орган займется выявлением угроз, контролем исполнения законодательства и «оценкой принятых мер». Отдельно уточняется, что в случае нарушений будут предлагаться «экстренные шаги».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта. В частности, уточняет СМИ, это началось после решения президента республики Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL).