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09:00, 21 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о новом этапе эскалации конфликта между Россией и Азербайджаном

«Ъ»: Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка "следствие продолжается"», — сказал Алиев. Он назвал такую позицию контрпродуктивной.

На фоне резкого обострения отношений с Москвой Баку пригласил президента США Дональда Трампа к посредничеству в переговорах с Арменией. Он также заявил об «огромном потенциале упрочения партнерских отношений» с Вашингтоном.

13 февраля была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL. Из нее следует, что экипаж самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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