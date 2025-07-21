В СПЧ призвали действовать против Азербайджана после принятия Алиевым шевронов бойцов ВСУ

Член СПЧ Кабанов призвал ввести визовый режим с Азербайджаном

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал ввести визовый режим с Азербайджаном после принятия президентом этой страны Ильхамом Алиевым от журналистки коллекции нарукавных шевронов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О других возможных действиях против Баку правозащитник порассуждал в Telegram-канале.

По мнению Кабанова, Москве необходимо перейти к более решительным шагам, чтобы предотвратить провокации со стороны недругов.

«Надо сразу жестко "давать по сусалам", дабы не было глупого желания лезть дальше», — указал член СПЧ в своем посте.

Он отметил, что заявления о партнерстве отныне являются «сказками» и заезженной «старой пластинкой».

20 июля стало известно, что украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана коллекцию нарукавных шевронов, в ответ глава государства попросил ее «продолжать так же».