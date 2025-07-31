Спецпредставитель Путина прокомментировал снос памятника Айвазовскому в Карабахе

Швыдкой: Снос памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление

Снос памятника художнику Ивану Айвазовскому в Карабахе является демонстративной недружественной акцией Азербайджана в отношении России. Так данную ситуацию прокомментировал спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его слова передает Telegram-канал МИД России.

«Действия азербайджанской стороны вызывают сожаление и глубокое неприятие. Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами. Да и просто здравому смыслу», — сказал он.

По его словам, азербайджанские власти не стали уведомлять Москву о намерении демонтировать памятник. Дипломат отметил, что вопрос мог быть решен переносом памятника на территорию России либо другим «цивилизованным путем».

Ранее на снос памятника Айвазовскому отреагировал депутат Госдумы Константин Затулин. «Это варварство. Руководство Азербайджана или закрывает глаза, или прямо поощряет эти варварские действия», — заключил он.