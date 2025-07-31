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14:13, 31 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на снос памятника Айвазовскому Азербайджаном

Депутат Затулин назвал снос памятника Айвазовскому Азербайджаном вандализмом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Снос властями Азербайджана памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Степанакерте в Нагорном Карабахе — это пример вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти Азербайджана демонтировали памятник Айвазовскому в день рождения художника. Издание «Sputnik Армения» указало, что снос является свидетельством политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе.

Кроме того, что это варварская акция, она, как и многие варварства, носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской Империи, но и во всем мире

Константин Затулиндепутат Госдумы

«Те замечательные борцы с армянским культурным влиянием, которые сегодня правят бал на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, на самом деле не ограничили себя демонтажом Айвазовского. Они к этому времени уже успели осквернить памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов», — поделился депутат.

Кроме того, сегодня в Азербайджане на официальном уровне развивается теория о якобы неармянском происхождении памятников истории и культуры на территории Карабаха, отметил парламентарий. Речь идет о монастырях VI, X, XI, XII веков, уточнил он.

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«Это варварство и попытки это варварство как-то обосновать напряженными отношениями с сегодняшней Россией или, допустим, сегодняшней Арменией. И руководство страны или закрывает глаза, или прямо поощряет эти варварские действия», — заключил Затулин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Он также посоветовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным путем.

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