В России отреагировали на снос памятника Айвазовскому Азербайджаном

Депутат Затулин назвал снос памятника Айвазовскому Азербайджаном вандализмом

Снос властями Азербайджана памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Степанакерте в Нагорном Карабахе — это пример вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти Азербайджана демонтировали памятник Айвазовскому в день рождения художника. Издание «Sputnik Армения» указало, что снос является свидетельством политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе.

Кроме того, что это варварская акция, она, как и многие варварства, носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской Империи, но и во всем мире Константин Затулин депутат Госдумы

«Те замечательные борцы с армянским культурным влиянием, которые сегодня правят бал на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, на самом деле не ограничили себя демонтажом Айвазовского. Они к этому времени уже успели осквернить памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов», — поделился депутат.

Кроме того, сегодня в Азербайджане на официальном уровне развивается теория о якобы неармянском происхождении памятников истории и культуры на территории Карабаха, отметил парламентарий. Речь идет о монастырях VI, X, XI, XII веков, уточнил он.

«Это варварство и попытки это варварство как-то обосновать напряженными отношениями с сегодняшней Россией или, допустим, сегодняшней Арменией. И руководство страны или закрывает глаза, или прямо поощряет эти варварские действия», — заключил Затулин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Он также посоветовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным путем.

