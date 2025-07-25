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01:46, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Первого заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности. Военблогеры критиковали Гусмана за участие в форуме с Алиевым

Мишустин освободил от должности первого заместителя гендиректора ТАСС Гусмана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Гусман

Михаил Гусман. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Михаил Гусман был освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля.

Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)

Указ

Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет, имеет звания Заслуженного работника культуры РФ и Заслуженного журналиста РФ, возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО.

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Гендиректор ТАСС поблагодарил Гусмана за работу

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил за многолетнюю работу Михаила Гусмана, отправленного в отставку. Он отметил его вклад в заключение договоров с главными агентствами стран мира, в сотни проведенных международных и всероссийских мероприятий и в воплощение креативных идей.

Во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана. Желаем ветерану нашего агентства новых проектов и новых талантливых команд

Андрей Кондрашовгенеральный директор ТАСС

Официальную причину увольнения первого замгендиректора он не назвал.

Военблогеры были недовольны появлением российских участников на встрече с Алиевым

Военные блогеры выразили недовольство тем, что несколько россиян посетили форум в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Особой критике подвергся политолог Сергей Марков.

Автор канала Zergulio Сергей Колясников подчеркнул, что помимо политолога Маркова на форуме в Азербайджане был замечен и Михаил Гусман.

На форуме Алиева выступили два представителя России. Заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману даже позволили задать свой вопрос

Сергей Колясниковавтор канала Zergulio

Гусман спросил Алиева, как тому удается проводить «уникальную внешнюю политику страны по всем азимутам». «Это феномен, который не все в мире по достоинству оценивают», — сказал он.

Упрекали Гусмана и за то, что на мероприятии он не затронул вопрос арестованных в Баку граждан России.

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Увольнение Гусмана резко прокомментировал военкор Котенок

Военкор Юрий Котенок прокомментировал отстранение от должности Михаила Гусмана, напомнив, что тот является уроженцем Баку и может выступать за интересы Азербайджана.

Многие годы он открыто лоббировал интересы Баку и заискивал перед государством, руководство которого не скрывает прямой поддержки нацистского Киева, всячески симпатизирует ему и обещает гадить России в настоящем и будущем

Юрий Котенок военкор

По мнению журналиста, за его отношение к Ильхаму Алиеву отстраненного первого заместителя гендиректора ТАСС можно приравнять к иноагенту. Также необходимо выяснить, не передавал ли он информацию азербайджанской стороне и не продвигал ли ее интересы, задействовав в том числе площадку агентства.

Брат Михаила Гусмана, режиссер, телеведущий и постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман в 2023 году переехал в США. Он проживал вместе с супругой Валидой в Нью-Йорке у своей дочери Лолы.

Весной 2025 года Юлий Гусман вернулся в Россию. В конце апреля он вновь появился в эфире Первого канала. Ведущий Дмитрий Хрусталев тогда отмечал: «261 игра в жюри КВН Высшей лиги! С возвращением, наш любимый дорогой Юлий Соломонович Гусман!». На игре присутствовал и его брат Михаил.

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