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11:37, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Юлий Гусман переехал в США и похудел на 10 килограммов

Член жюри игр КВН Юлий Гусман переехал в Нью-Йорк и похудел на 10 килограммов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Режиссер, телеведущий и постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман раскрыл подробности переезда в США. В интервью «Московсковскому комсомольцу» он рассказал, что переехал в Нью-Йорк и похудел на 10 килограммов.

Гусман отметил, что живет вместе с супругой Валидой в Нью-Йорке у своей дочери Лолы. «Я много чего делаю. Похудел на десять килограммов. Но, как говорится, похудевшая свинья лебедем не станет», — пошутил он о жизни в США. Телеведущий также рассказал, что активно занимается плаванием. «Делаю все, что позволяет здоровье», — добавил он.

Режиссер добавил, что раньше уже был в Нью-Йорке, где ставил два спектакля на английском языке с американскими актерами, а также читал лекции в местных университетах. «Да, и сейчас это случается. В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца», — вспомнил он.

В феврале 2022 года журналист Михаил Гусман объяснил, почему его брат, Юлий Гусман, не был на первой игре 1/8 финала высшей лиги. Тогда он отмечал, что постоянный член жюри игр КВН находился в поездке. Михаил Гусман также подчеркнул, что у его брата, «как у всякого человека, бывают отпуска, поездки», и добавил, что он не может обходиться без отдыха.

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    Олег Давыдов
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