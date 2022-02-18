Стала известна причина отсутствия Гусмана на КВН

Журналист и первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман объяснил, почему его брат, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман, не был на первой игре 1/8 финала высшей лиги. Как стало известно NEWS.ru, причиной отсутствия Гусмана стал отдых.

Михаил Гусман отметил, что его брат не болеет, а отсутствовал на телеигре, вероятно, из-за отпуска. «Я с ним разговаривал несколько часов назад, он жив-здоров, чего и всем желает. Просто он не в Москве, а находится в поездке», — сообщил журналист.

По его словам, Юлий Гусман, возможно, пропустит еще несколько игр, но затем снова займет место в жюри КВН. Михаил Гусман также подчеркнул, что у его брата, «как у всякого человека, бывают отпуска, поездки», и добавил, что он не может обходиться без отдыха.

Ранее сообщалось, что шоумен Дмитрий Нагиев, заменивший заболевшего коронавирусом телеведущего Александра Маслякова, покинул сцену КВН в середине съемок и провел часть игры из зала. Временный ведущий высшей лиги 61-го сезона КВН посетовал на то, что за стойкой на сцене плохо видно выступающих.

Юлий Гусман не пришел на запись первой игры 1/8 финала высшей лиги КВН, которая состоялась 17 февраля. Вместо него игру команд судил юморист и певец Александр Ревва.