Заменяющий Маслякова временный ведущий КВН покинул сцену в середине игры

Шоумен Дмитрий Нагиев, заменивший заболевшего коронавирусом Александра Маслякова, покинул сцену КВН в середине игры и вел оставшуюся часть из зала. Временный ведущий высшей лиги 61-го сезона КВН посетовал на то, что за стойкой на сцене плохо видно выступающих, сообщает NEWS.ru со ссылкой на зрителей, присутствовавших на съемках первой игры.

Нагиев ушел со сцены перед началом конкурса «Биатлон», спустя час после начала игры. «Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — пошутил шоумен после конкурса «Разминка». После этих слов он спустился в зал и сел рядом с редактором игры, занимающимся подсчетом набранных командами баллов.

Зрители отметили, что с этой позиции обзор на сцену действительно лучше, чем из-за стойки. По их словам, далее Нагиев какое-то время вел телеигру из зала, однако по завершении «Биатлона» вернулся на сцену и остался там до конца эфира.

Эфир первой 1/8 нового сезона Высшей лиги будет показан вечером 26 февраля на Первом канале.

Ранее были названы все временные ведущие КВН. Кроме Нагиева телеигру в отсутствие Маслякова будут вести шоумены и телеведущие Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант, актер Андрей Бурковский, а также телеведущий и музыкант Валдис Пельш.

Масляков рассказал о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19 и намерен соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.