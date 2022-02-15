Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова

В телевизионном творческом объединении «АМиК» назвали пятого ведущего КВН, который временно заменит заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова вместе с шоуменами Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом и актером Андреем Бурковским. Как сообщает ТАСС, им стал телеведущий и музыкант Валдис Пельш.

«Пятый ведущий [КВН] — Пельш», — сказали агентству в объединении. Дата игры, которую проведет музыкант, не уточняется.

Вместе с тем РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего, что в роли ведущего КВН также предстанет актер и член жюри телеигры Юлий Гусман. «Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих программы.

О том, что вместо Маслякова игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» проведут пять других ведущих, стало известно 11 февраля. Масляков-младший рассказал, что первым телеигру проведет Нагиев, после чего роль ведущего перейдет к Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Фамилию пятой знаменитости он не уточнил.

Масляков рассказал о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19 и намерен соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.