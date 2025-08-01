Американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах

CF: Более половины семей США винят Трампа в своих финансовых трудностях

Более половины американских семей винят президента США Дональда Трампа и проводимую им политику в своих финансовых трудностях. Об этом свидетельствуют результаты проведенного для аналитического центра Century Foundation (CF) опроса.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 2007 граждан США. По данным социологов, 6 из 10 респондентов винят Трампа в подорожании жизни и необходимости сводить концы с концами.

«Чтобы справиться с высокой стоимостью жизни, американцы прибегают к кредитам и другим рискованным финансовым продуктам и практикам. (...) За последний год более 40 процентов американцев использовали сбережения, 37 процентов — кредитные карты, а многие, по их словам, брали в долг у друзей и родственников и влезали в долги, чтобы оплатить счета», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что Трамп 1 августа может отсрочить возобновление мировой торговой войны еще на два-три месяца. Американский лидер уже переносил введение тарифов. В начале апреля он объявил, что берет паузу в 90 дней, а в начале июля отложил их вступление в силу на 1 августа.