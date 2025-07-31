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08:47, 31 июля 2025Экономика

Пошлинам Трампа предрекли новый перенос

«Известия»: Трамп отсрочит введение пошлин еще на два-три месяца
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В пятницу, 1 августа, президент США Дональд Трамп с большой вероятностью отсрочит возобновление мировой торговой войны еще на два-три месяца. Новый перенос импортным пошлинам, о которых то и дело говорит американский лидер, предрекли опрошенные «Известиями» аналитики.

Трамп уже дважды откладывал вступление силу тарифов — в начале апреля он объявил о паузе в 90 дней, а в начале июля перенес вступление в силу мер по ужесточению торговли на 1 августа.

С этого момента американский лидер уже добился заключения торговых сделок с Евросоюзом, Южной Кореей, Великобританией, а также Японией. Кроме того, удалось снизить тарифы в отношении Китая (со 145 до 30 процентов).

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Эксперты полагают, что администрация США на этом не остановится. Белый дом может изменить параметры сделок или увеличить перечень стран, которых ждет повышение пошлин. Вероятный перенос вступления тарифов в силу возможен, если Трампу не удастся заключить соглашение с Китаем — тогда дедлайн могут отодвинуть сразу до ноября. Гибкость в этом вопросе позволит президенту США быстрее достигать новых торговых соглашений и не допустить формирования единого антиамериканского альянса, пояснили аналитики.

Трамп полагает, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Китаем. Вероятность заключения торгового соглашения с Пекином составляют 50 на 50. Но главным камнем преткновения является вопрос справедливости, подчеркнул Трамп.

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