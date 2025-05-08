США и Великобритания заключили прорывное торговое соглашение

США и Великобритания заключили новую торговую сделку

США и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом сообщил в Белом доме американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Сегодня утром я рад объявить о том, что мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — заявил Трамп.

Американский лидер также уточнил, что эта сделка — первая из серии соглашений, переговоры по которым администрация Трампа ведет в течение последних четырех недель. «Соглашение предусматривает расширение доступа для американского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства, на миллиарды долларов», — объяснил Трамп.

Президент США добавил, что сделка также включает планы, которые приведут к совмещению экономической безопасности Великобританию и США. «Это первый подобный случай», — заключил Трамп, не приводя детали.

Ранее Трамп, говоря о возможном заключении торговой сделки с Великобританией, заявлял, что 8 мая станет знаменательным днем. «Это должен быть очень большой и волнующий день для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства», — подчеркивал глава государства.