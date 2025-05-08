Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 8 мая 2025Мир

Трамп анонсировал историческое событие

Трамп заявил, что 8 мая станет знаменательным днем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

8 мая станет «знаменательным днем». Так президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном заключении торговой сделки с Великобританией, передает агентство Reuters.

«Это должен быть очень большой и волнующий день для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства», — отметил глава государства. Он также сообщил, что в Белом доме состоится пресс-конференция.

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого появится инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в истории авиации. Сто истребителей сражались больше часа

    В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина об Украине

    Трамп анонсировал историческое событие

    Евросоюз перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

    Журова заявила о запугивании Касаткиной Западом

    Россиянка стала жертвой обстрела ВСУ после объявленного Путиным перемирия

    Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

    В Москву прилетел Додик

    Семьи раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения

    В Минобороны России заявили об ответе на нарушения ВСУ перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости