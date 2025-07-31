Трамп: Ради торговой сделки Южная Корея купит у США энергоресурсов на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей. Об этом он сообщил на странице в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, ради пошлин в 15 процентов Южная Корея согласилась вложить в экономику США 350 млрд долларов и закупить энергоресурсы, включая сжиженный природный газ (СПГ) еще на 100 миллиардов.

Полную сумму торговой сделки объявят в течение двух недель по итогам двусторонней встречи Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.

Ранее Трамп заключил торговое соглашение с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Согласно ей, тарифы против европейских товаров будут снижены с 30 до 15 процентов, но взамен ЕС обязуется инвестировать в экономику США 750 миллиардов долларов и закупить топлива еще на 600.

В Европе на заключение сделки отреагировали словами «радоваться особо нечему» — как заявил премьер Польши Дональд Туск, потери будут значительными по обе стороны Атлантики, но жесткое соглашение лучше, чем бессмысленная торговая война между союзниками.