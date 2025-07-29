В Польше описали торговое соглашение между США и ЕС словами «радоваться особо нечему»

Туск: Польша может потерять около 8 миллиардов злотых из-за сделки США и ЕС

В рамках торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) удалось добиться пошлин вдвое ниже, чем те, которые были предложены американским президентом Дональдом Трампом в апреле, однако «радоваться особо нечему». Так о сделке между Вашингтоном и Брюсселем высказался премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам представителя власти, хотя новая сделка принесет выгоду США, потери для обеих сторон соглашения окажутся значительными.

«Американские пошлины на европейские товары стали реальностью. Они вдвое ниже, чем те, которые были предложены президентом Трампом в апреле, но радоваться особо нечему. По предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых. Потери будут значительными по обе стороны Атлантики, но жесткое соглашение лучше, чем бессмысленная торговая война между союзниками», — признал политик.

27 июля Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. ЕС обязался купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Взамен Вашингтон пообещал ограничить импортные тарифы не 30, а 15 процентами.