РИА: Британцы готовят диверсантов из украинских школьников для заброски в Россию

Украинских подростков учат пользоваться оружием и боеприпасами, чтобы они могли стать исполнителями диверсий, направленных против России. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По его словам, школьники проходят военную и идеологическую подготовку наподобие «Гитлерюгенд». Руководство обучением осуществляют британцы. Собеседник агентства уточнил, что программа включает физическую подготовку, изучение основ обращения с огнестрельным оружием, оказание медицинской помощи и азы инженерного дела. Однако ключевой целью является идеологическая обработка школьников — воспитание ненависти к России и русским, подчеркнул представитель подполья.

Ранее стало известно, что украинских школьников научат управлению дронами. Министерство образования утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания в школах предмета «Защита Украины», в который вошли в том числе симуляторы управления FPV-дронами, сами беспилотники, а также тактическое снаряжение.