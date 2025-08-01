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08:44, 1 августа 2025Бывший СССР

Англичане стали готовить диверсантов из украинских школьников

РИА: Британцы готовят диверсантов из украинских школьников для заброски в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украинских подростков учат пользоваться оружием и боеприпасами, чтобы они могли стать исполнителями диверсий, направленных против России. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По его словам, школьники проходят военную и идеологическую подготовку наподобие «Гитлерюгенд». Руководство обучением осуществляют британцы. Собеседник агентства уточнил, что программа включает физическую подготовку, изучение основ обращения с огнестрельным оружием, оказание медицинской помощи и азы инженерного дела. Однако ключевой целью является идеологическая обработка школьников — воспитание ненависти к России и русским, подчеркнул представитель подполья.

Ранее стало известно, что украинских школьников научат управлению дронами. Министерство образования утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания в школах предмета «Защита Украины», в который вошли в том числе симуляторы управления FPV-дронами, сами беспилотники, а также тактическое снаряжение.

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