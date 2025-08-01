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15:50, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Азербайджанское СМИ стало неправильно называть российские города после скандала с ТАСС

Азербайджанское СМИ Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Азербайджанское СМИ Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом, а Оренбург — Орынбором после скандала из-за того, что российское информагентство ТАСС в своем материале использовало топоним «Степанакерт» вместо «Ханкенди». Материалы, в которых намеренно используются неправильные названия, опубликованы в Telegram-канале издания.

«Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы», «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кенигсберг», — гласят заголовки публикаций Minval Politika за 1 августа. При этом в скобках издание указало, что нынешнее название города — Калининград.

Кроме того, СМИ в одном из постов назвало город Оренбург его старым названием Орынбор. Река Волга же в одной из публикаций обозначена как Итиль.

Ранее сообщалось, что ТАСС отредактировал статью о сносе в Нагорном Карабахе памятника художнику Ивану Айвазовскому. Агентство сменило название города Степанакерт в своем заголовке на Ханкенди.

Перед этим МИД Азербайджана потребовало от ТАСС извинений и разъяснений за использование в статье топонима «Степанакерт». В Баку также пригрозили, что в противном случае в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры.

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