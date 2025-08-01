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13:50, 1 августа 2025Интернет и СМИ

ТАСС отредактировало статью о Карабахе после требования Азербайджана извиниться

ТАСС сменило название «Степанакерт» на «Карабах» в заголовке после критики Баку
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российское информагентство ТАСС отредактировало статью о сносе в Нагорном Карабахе памятника художнику Ивану Айвазовскому после того, как Баку раскритиковал материал за использование в нем другого названия города Ханкенди — Степанакерт. Отредактированная статья доступна на сайте агентства.

ТАСС сменило заголовок «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому» на «В Карабахе снесли памятник Айвазовскому». Агентство также поменяло подпись к фотографии, иллюстрирующей материал, и использовало название «Нагорный Карабах» вместо ранее указанного «Степанакерт». Кроме того, в обновленной версии статьи упоминается нынешнее название города, где был снесен памятник — Ханкенди.

Ранее сообщалось, что Азербайджан потребовал от ТАСС извинений и разъяснений за использование в статье топонима «Степанакерт» вместо «Ханкенди». В Баку также пригрозили, что в противном случае в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Перед этим президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Ханкенди был переименован в Степанакерт в 1923 году. В период существования Нагорно-Карабахской республики город был ее столицей. С 2023 года город носит название Ханкенди.

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