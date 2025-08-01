Боец ВСУ снял фатальное попадание дрона в свою машину

Боец ВСУ снял попадание дрона в свою машину

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял фатальное попадание российского FPV-дрона в свою машину. Кадры разместил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На видео видно, как несколько военных едут в бронированном автомобиле. В какой-то момент в районе лобового стекла происходит взрыв, после чего запись обрывается. Где и когда были сняты кадры — не раскрывается.

Военкор утверждает, что дроновод Вооруженных сил (ВС) РФ поразил американский броневик. Судя по характерному остеклению, речь идет об автомобиле HMMWV (Humvee).