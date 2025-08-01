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07:07, 1 августа 2025Мир

Бывший разведчик заявил о признаках скорой замены Зеленского

Экс-разведчик Шаффер: К октябрю Зеленского на посту президента сменит Залужный
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

К октябрю президента Украины Владимира Зеленского могут заменить. Такое мнение выразил экс-разведчик США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Существуют признаки, согласно которым время Зеленского, вероятно, приближается к концу. И я, думаю, что многие люди, в том числе президент [США Дональд] Трамп и другие европейские лидеры сыты им по горло», — отметил он.

По мнению Шаффера, в настоящий момент коллективный Запад пытается покончить с Зеленским. «Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти», — заявил бывший американский разведчик.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост президента Украины Шаффер назвал экс-главкома Вооруженных сил республики (ВСУ), посла Киева в Лондоне Валерия Залужного.

Ранее американский журналист Сеймур Херш предрек замену Владимира Зеленского в течение следующих нескольких месяцев. В статье «Конец Зеленскому?» он выразил мнение, что США могут заставить действующего украинского лидера уйти, если он не сделает этого по доброй воле.

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