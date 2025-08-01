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12:29, 1 августа 2025Культура

«Чайку» Хабенского покажут за рубежом

В Китае покажут спектакль «Чайка» худрука МХТ Константина Хабенского
Ольга Коровина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова отправится с гастролями в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Выступления артистов пройдут в трех городах с 8 по 24 августа. Китайским зрителям покажут постановку художественного руководителя и народного артиста России Константина Хабенского. Кроме того, местных поклонников театра ждут творческие вечера с участием худрука и актеров, задействованных в спектакле.

«Спектакль "Чайка" художественного руководителя театра Хабенского покажут в трех городах. Всего пройдет девять показов», — сообщили журналистам представители МХТ.

Известно, что 8, 9 и 10 августа «Чайку» покажут на сцене в Пекине, 15, 16 и 17 августа — в Шанхае. Также три выступления пройдут в городе Сямынь 22, 23 и 24 августа.

Ранее стало известно, что в новом спектакле Андрея Гончарова в МХТ имени Чехова сыграет российский актер Юра Борисов. Он исполнит роль Гамлета.

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