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14:37, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с другими участницами после закрытия шоу

Юмористка Борщева заявила, что общается с бывшими коллегами по Comedy Woman
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Алёна, Блин! / YouTube

Российская юмористка, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что общается с некоторыми участницами после закрытия проекта. Об этом она рассказала в интервью StarHit.

Она заявила, что поддерживает отношения с Марией Кравченко, Наталией Медведевой и Надеждой Ангарской. «У нас дети одного возраста, часто пересекаемся на праздниках, съемках, часто бываем друг у друга в гостях, вспоминаем былое», — ответила Борщева на вопрос о том, общается ли она с другими бывшими участницами шоу.

Также она отметила, что рада тому, как складываются карьеры ее коллег.

Ранее другая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава раскрыла неожиданный факт о шоу. По ее словам, проект много раз пытались закрыть.

Шоу Comedy Woman выходило на канале ТНТ с 2008 года. В 2019 году программу приостановили. В 2020 году стало известно, что проект закрыли.

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