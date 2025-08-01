Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с другими участницами после закрытия шоу

Юмористка Борщева заявила, что общается с бывшими коллегами по Comedy Woman

Российская юмористка, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что общается с некоторыми участницами после закрытия проекта. Об этом она рассказала в интервью StarHit.

Она заявила, что поддерживает отношения с Марией Кравченко, Наталией Медведевой и Надеждой Ангарской. «У нас дети одного возраста, часто пересекаемся на праздниках, съемках, часто бываем друг у друга в гостях, вспоминаем былое», — ответила Борщева на вопрос о том, общается ли она с другими бывшими участницами шоу.

Также она отметила, что рада тому, как складываются карьеры ее коллег.

Ранее другая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава раскрыла неожиданный факт о шоу. По ее словам, проект много раз пытались закрыть.

Шоу Comedy Woman выходило на канале ТНТ с 2008 года. В 2019 году программу приостановили. В 2020 году стало известно, что проект закрыли.