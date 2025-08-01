Дачников призвали отпугивать кротов с участка бензином

Биолог Воробьев: Отпугнуть кротов с участка можно с помощью бензина

Агроном и биолог Михаил Воробьев назвал действенные способы, помогающие экологично побороть кротов на участке, в разговоре с RT.

По словам эксперта, поскольку кроты ориентируются на запах, их отпугивают резкие ароматы, и этим можно воспользоваться. Так, если смочить тряпку бензином, керосином, ацетоном либо любой пахучей жидкостью, положить в кротовину и закопать, животные вряд ли станут приближаться к такому месту в будущем.

Еще один, более безопасный и экологичный метод, о котором упомянул Воробьев, — использовать обычную пластиковую сетку. Агроном объяснил, что ее ячейки не позволят кротам пройти сквозь нее. «Нужно вырыть небольшой котлованчик на месте вашей клумбы, вашей грядки, вашего газона и выстлать дно и обязательно бока антикротовой сеткой. Потом наполняете землей, вы высаживаете, кроты вокруг занимаются своими делами, но проникнуть на территорию газона, на территорию клумбы, на территорию грядки уже не могут», — подытожил специалист.

Ранее россиянам посоветовали способы, помогающие бороться с захватом земли на даче. Один из них — межевание участка.