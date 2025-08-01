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18:06, 1 августа 2025Из жизни

Девушка нырнула в нечистоты и рассказала об ощущениях

В Кейптауне девушка по ошибке искупалась в нечистотах и попробовала их на вкус
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @michelleskyhayward

Блогер Мишель Скай Хейворд искупалась в море с нечистотами и рассказала об ощущениях. Об этом пишет издание The Tab.

Недавно девушка опубликовала видео купания в Кейптауне. На кадрах видно, что вода мутная, имеет коричневый цвет и покрыта густой пеной. Хейворд попробовала пену на вкус и сообщила, что она соленая. После заплыва на ее щеках остался коричневый налет.

Спустя несколько дней девушка поняла, что по ошибке нырнула в сточные воды. По ее словам, во время купания она не чувствовала неприятного запаха, а сам процесс ей понравился. При этом, как она утверждает, никаких негативных последствий для здоровья не было.

Еще там было очень много пены, такой я раньше не видела. Но, ребят, честно говоря, я просто в восторге от этой пены. Серьезно, мне так понравилось! Будто в ванне с пузырьками. Это было невероятно круто. Я буквально чувствовала себя русалкой в пене. К тому же вода казалась теплее — обычно в Кейптауне вода очень холодная, только окунуться и сразу выйти. А тогда было намного теплее, и я наслаждалась каждым моментом. Я провела там столько времени! Это было потрясающе. Все говорят, что с тех пор моя кожа прямо сияет

Мишель Скай Хейворд
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Ранее сообщалось, что в США женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут.

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