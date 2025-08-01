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20:49, 1 августа 2025Бывший СССР

Директор НАБУ рассказал об обысках у представителя офиса Зеленского со стороны Германии

Директор НАБУ подтвердил обыски в доме замруководителя офиса Зеленского в ФРГ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил обыски в доме заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурпы в ФРГ. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Он сообщает, что это является частью сотрудничества НАБУ с правоохранительными органами Германии. Кривонос также заявил, что уголовное производство в этом направлении активно расследуется.

«Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особо комментировать я, в силу закона, не могу, ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть», — подытожил Кривонос.

Ранее The Economist со ссылкой на близких к НАБУ источников писал, что ведомство вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой намерены активнее преследовать представителей власти на Украине после возвращения себе полномочий. Издание добавило, что атаку на НАБУ возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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