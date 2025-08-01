Стало известно о намерении НАБУ отомстить украинским властям

Стало известно о намерении НАБУ отомстить властям Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) намерены активнее преследовать представителей власти после возвращения себе полномочий. Об этом заявил The Economist источник, близкий к этим ведомствам.

По его словам, в обеих структурах очень возмущены попытками правительства выставить их преступниками или российскими агентами. Он добавил, что после публичных унижений следователи не уступят властям ни на йоту в своих расследованиях. Например, будут более активно продвигаться дела в отношении депутатов, которые не увидели конфликта интересов, голосуя за ограничение полномочий НАБУ.

Издание добавило, что атаку на НАБУ возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Источники издания сообщили, что после скандала его авторитет во властных кругах пострадал, а устранением последствий случившегося занимался министр цифровизации Михаил Федоров, обеспечивая связь между депутатами, командой президента и антикоррупционными ведомствами. The Economist заключил, что все это не устранит глобальной проблемы — желания Ермака любой ценой защищать своих приближенных.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что чиновники антикоррупционного ведомства Украины по-прежнему опасаются, что президент Владимир Зеленский и его администрация не ослабят давление на них даже после того, как он решил восстановить полномочия этих органов на фоне массовых протестов.