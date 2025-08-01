На Украине чиновники заявили о страхе перед Зеленским

Bloomberg: Антикоррупционные силы на Украине опасаются давления от Зеленского

Чиновники антикоррупционного ведомства Украины по-прежнему опасаются, что президент Владимир Зеленский и его администрация не ослабят давление на них даже после того, как он решил восстановить полномочия этих органов на фоне массовых протестов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, обеспокоенность в высоких кабинетах не снижается: чиновники боятся, что офис Зеленского будет оказывать давление на следователей и отстранять их руководителей. Кроме того, как уточняется, такой же страх по поводу давления на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) присутствует и у европейских элит.

Источники на условиях анонимности рассказали западным журналистам, что сотрудники ведомств, прокуроры и следователи, ведущие борьбу со взяточничеством, деморализованы и напуганы отсутствием институциональной поддержки.

В четверг, 31 июля, Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. Этому предшествовал другой законопроект, заверенный подписью президента Украины. Он фактически лишал самостоятельности главных антикоррупционных ведомств страны. 22 июля Верховная Рада одобрила законопроект, после чего он оказался на столе у президента и был им подписан.

Решение Зеленского взволновало граждан и вызвало волну негодования у населения — в тот же день четыре города Украины Киев, Львов, Одессу и Днепр захлестнули протестные акции. Митинги против реформы антикоррупционных структур продолжились: к ним подключились и другие города страны.