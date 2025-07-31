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05:26, 31 июля 2025Бывший СССР

Протесты против закона о НАБУ и САП состоялись в пяти городах Украины

РБК-Украина: В пяти украинских городах идут протесты против закона о НАБУ и САП
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Unsplash

Протесты против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), разгорелись сразу в пяти городах Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«Накануне голосования за закон, который должен вернуть независимость и полномочия антикоррупционным органам, сотни людей снова вышли на акцию в центре Киева перед театром Франко», — говорится в сообщении. Кроме того, люди вышли на улице в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Ранее подполье сообщило о протестах против соответствующего закона в Херсоне и Запорожье.

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