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02:46, 31 июля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о вспыхнувших в Херсоне и Запорожье протестах в связи с реформой НАБУ

ТАСС: Подполье сообщило о протестах против реформы НАБУ в Херсоне и Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Подпольная организация «Русский Херсон» сообщила о вспыхнувших в Херсоне и Запорожье протестах в связи с реформой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает ТАСС.

«Протестные настроения охватили многие регионы, включая Запорожскую и Херсонскую области. К примеру, в Запорожье прошла акция протеста. Люди выходили с плакатами, требуя не лишать независимости антикоррупционные органы», — рассказал собеседник агентства.

По словам подпольщика, население видит серьезную коррупцию на Украине и считает НАБУ единственным органом, который пытается сдержать ее. При этом необходимо понимать, что Киев использует этот орган в качестве оружия против неугодных чиновников, добавил представитель организации.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

На фоне народного недовольства и критики со стороны Европы украинский лидер решил вернуть полномочия НАБУ и САП. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал соответствующий законопроект, голосование по нему ожидается 31 июля.

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