Дочь Джонни Деппа опубликовала фото в прозрачном наряде

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп опубликовала снимок в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница артистов предстала на размещенном кадре в прозрачной кофте темного цвета, сквозь ткань которой просвечивал комплект нижнего белья. Видно, что бюстгальтер и трусы оформлены кружевами.

Кроме того, можно заметить, что знаменитость сделала яркий макияж глаз и нанесла на губы нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и в качестве украшений выбрала золотую цепь с подвеской.

В марте сообщалось, что фотограф Уокер Бантинг опубликовал в сети снимки полуголой Лили-Роуз Депп.