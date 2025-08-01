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18:35, 1 августа 2025Россия

Две женщины с топором разогнали толпу с громкой музыкой и попали на видео

В Ростовской области две женщины с топором разогнали толпу и попали на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

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В Ростовской области две женщины, вооружившись топором, разогнали толпу, которая громко слушала музыку во дворе. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Все произошло в городе Зверево. На кадрах видны две местные жительницы, находящиеся в беседке во дворе. Они выкрикивают в сторону компании нецензурные слова, при этом стуча топором по какому-то объекту.

По словам женщин, компания громко слушала музыку, из-за чего проснулись их маленькие дети. На место инцидента приехали полицейские, которые забрали двух молодых людей.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на чужие припаркованные автомобили на улице Муранова. На представленных кадрах видно, как горожанин в плаще ударяет по стеклам машин. Выбор транспортных средств он осуществлял случайно.

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