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10:17, 30 июня 2025Россия

Россиянин с топором набросился на чужие автомобили и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина с топором набросился на чужие припаркованные автомобили
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге мужчина с топором набросился на чужие припаркованные автомобили на улице Муранова. Действия россиянина попали на видео, соответствующий ролик опубликовал портал Е1.ru.

На представленных кадрах видно, как горожанин в плаще ударяет по стеклам машин. Выбор транспортных средств он осуществляет рандомно.

По сведениям Е1.ru, повреждения получили шесть автомобилей. Пострадавшие владельцы машин обратились в полицию, злоумышленника начали разыскивать.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный охранник института разбил пять машин сотрудников.

Пострадавший работник института отметил, что охранник бросал камни в транспортные средства. В один из автомобилей он залез и оставил гору мусора. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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