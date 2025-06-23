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14:37, 23 июня 2025Россия

В российском городе охранник института разбил пять машин и попал на видео

E1.ru: В Екатеринбурге пьяный охранник института разбил пять машин сотрудников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге пьяный охранник Института металлургии УРО РАН разбил пять машин сотрудников и попал на видео. Соответствующие кадры распространил портал E1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин в форме сотрудника охраны подходит к припаркованному автомобилю. Горожанин пытается попасть в салон, ударяя кулаками по стеклу. Когда ничего не выходит, он берет доску и повторяет все снова.

Пострадавший работник института отметил, что охранник швырял камни в транспортные средства. В один из автомобилей он залез и оставил гору мусора. Мужчина предположил, что сотрудник планировал угнать некоторые машины.

Охраннику удалось уничтожить часть видеоматериала с дебошем.

Сотрудники института обратились в полицию. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке поджог 22 машин попал на камеры видеонаблюдения.

ЖЗЛ
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