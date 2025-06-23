В российском городе охранник института разбил пять машин и попал на видео

В Екатеринбурге пьяный охранник Института металлургии УРО РАН разбил пять машин сотрудников и попал на видео. Соответствующие кадры распространил портал E1.ru.
На представленном ролике видно, как россиянин в форме сотрудника охраны подходит к припаркованному автомобилю. Горожанин пытается попасть в салон, ударяя кулаками по стеклу. Когда ничего не выходит, он берет доску и повторяет все снова.
Пострадавший работник института отметил, что охранник швырял камни в транспортные средства. В один из автомобилей он залез и оставил гору мусора. Мужчина предположил, что сотрудник планировал угнать некоторые машины.
Охраннику удалось уничтожить часть видеоматериала с дебошем.
Сотрудники института обратились в полицию. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке поджог 22 машин попал на камеры видеонаблюдения.