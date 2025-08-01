Эффективность «Гераней» стала предметом споров

Применение дронов-камикадзе «Герань» вызвало споры среди военных экспертов

Массовое применение дронов-камикадзе «Герань» вызвало споры среди военных экспертов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Масштабы применения "Гераней" по целям в зоне специальной военной операции (СВО) закономерно привели к ожесточенным спорам на тему эффективности этого оружия», — сказано в публикации.

Эксперты отмечают, что «Герани» обеспечивают постоянное давление на силы противника, истощая их не одним мощным ударом, а серией атак. Подчеркивается, что при масштабном применении может поражаться около 50-70 целей тактического и оперативного значения.

Ранее стало известно, что российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» в ночь на 1 августа поразили промышленные объекты в Киевской области. Сообщается, что на территории промзоны зафиксировали масштабный пожар.