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12:46, 1 августа 2025Бывший СССР

Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

Российские беспилотники поразили промышленные объекты в Киевской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: ГСЧС Украины

Российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» в ночь на 1 августа поразили промышленные объекты в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские ударные беспилотники "Герань" минувшей ночью поразили объекты в промышленной зоне на северо-западе города Белая Церковь в Киевской области», — раскрыли цель ночной атаки в публикации.

Сообщается, что на территории промзоны зафиксировали масштабный пожар.

Ранее военкоры раскрыли обеспечившую успех ночной атаки на объекты ВСУ хитрость. Отмечалось, что перед ночной атакой российских войск на объекты ВСУ из строя вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Предположительно, сбой в работе ПВО связан с выводом из строя системы «Вираж», отвечающей за контроль воздушного пространства.

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