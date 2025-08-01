Ефремов отказался от квартиры после нескольких лет споров за наследство

Ефремов отказался от квартиры дяди после нескольких лет споров за наследство

Российский актер Михаил Ефремов подарил квартиру людям, с которыми несколько лет спорил за наследство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что он отказался от трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте в Москве и оформил дарственную семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за дядей артиста Александром Покровским.

Изначально Покровский хотел оставить недвижимость Алексею и Наталье Громовым, которые жили вместе с ним. Ефремов отговорил его, пообещав не вступать в наследство, но через полгода заявил права на часть жилплощади.

Юристы отказывались оспаривать право Ефремова на квартиру. Громовы утверждали, что Покровский хотел оставить жилье им, однако при жизни на него было оказано давление. Адвокаты сочли, что у супругов нет шансов выиграть в суде, несмотря на имеющееся у них видео, на котором дядя Ефремова просит не передавать имущество племяннику.

Ефремов изменил свою позицию после выхода из исправительной колонии. Помимо дарственной, он также взял на себя все расходы по переоформлению квартиры.