Экс-солистка «Серебра» назвала причину расставания с Губиным

Экс-солистка «Серебра» Лизоркина заявила, что ушла от Губина из-за его поклонниц

Экс-солистка группы «Серебро» Марина Лизоркина раскрыла подробности романа с российским певцом Андреем Губиным и назвала причину их расставания. Ее цитирует StarHit.

По словам певицы, они с артистом познакомились в клубе еще до того, как она стала участницей группы, тогда как Губин был уже популярен. «Андрей был повыше меня на пару сантиметров. Он не комплексовал из-за своего роста. Но мне показалось, что он чуть-чуть нарцисс. Мы два раза сходили куда-то», — отметила она.

При этом Лизоркина подчеркнула, что никогда не думала, что певец ее продвинет. Отмечается, что отношения пары не продлились долго. «Мне тогда казалось, что мне весь мир должен. Я думала, что я самая лучшая. Мы пошли ночью в пустой кинотеатр. Выходим, а на улице просто немерено девушек каких-то. Там было человек 300, все было застлано его поклонницами», — поделилась экс-солистка «Серебра», уточнив, что тогда еще не была артистом и не понимала «всех тонкостей».

Губин начал раздавать автографы, и через полчаса Лизоркина решила уехать. «Я возмущалась, ведь он проводил время со мной. У нас произошло разногласие», — заключила она.

В ноябре сообщалось, что состояние Андрея Губина резко ухудшилось. Артист пожаловался на постоянные боли в лице и теле, из-за чего решил отложить возвращение на сцену.