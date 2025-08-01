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12:09, 1 августа 2025Ценности

Энтони Хопкинс высмеял бандаж бренда Ким Кардашьян

Актер Энтони Хопкинс высмеял бандаж для лица бренда телезвезды Ким Кардашьян
Мария Винар

Кадр: @anthonyhopkins

Британский актер театра и кино Энтони Хопкинс высмеял бандаж для лица, который представила американская телезвезда Ким Кардашьян в ассортименте своего бренда Skims. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

87-летний артист предстал перед камерой в рубашке с гавайским принтом. Кроме того, он повязал на голову бандаж, сделанный из коллагеновых волокон. «Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет», — сказал Хопкинс и зловеще попрощался с бизнесвумен.

Поклонники сравнили образ Хопкинса в ролике с образом его персонажа Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». «Великий актер с прекрасным чувством юмора», «Ким, это лучшая реклама, которую ты могла получить», «Легенда! Ганнибал Лектер», «Самое смешное, что я видел на это неделе», «Не думала, что я когда-нибудь увижу перезапуск этого фильма», — высказывались они в комментариях под роликом.

Ранее сообщалось, что новые бандажи для лица Skims, предназначенные для устранения отеков, подверглись насмешкам в сети.

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