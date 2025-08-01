Эрдоган рассказал о самом жестоком геноциде века

Эрдоган: Ситуация в Газе представляет собой самый жестокий геноцид века

То, что происходит в секторе Газа, представляет собой самый жестокий геноцид последнего века. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«В Газе сейчас происходит самый жестокий геноцид последнего века. Не только дети, но и все то, что символизирует человечество, уничтожается руками преступников (...). Несмотря на тех, кто клеветал на сопротивление [радикальное движение ХАМАС], называя их террористами, чтобы заслужить признание Израиля, Турция не отвернулась от героических жителей Газы», — отметил глава государства.

Эрдоган выразил надежду на то, что «когда-нибудь человечество увидит конец» насилия в анклаве, а также в Сирии. Он подчеркнул, что «люди обязательно доживут до этих дней».

Ранее Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) начали сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что эти полеты могут внести лишь незначительный вклад в обеспечение пострадавших предметами первой необходимости.