Люфтваффе начало гуманитарную «бомбардировку» на Ближнем Востоке

Reuters: Германия начала сбрасывать гумпомощь над сектором Газа

Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) начало сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщает Reuters.

«Эти полеты могут внести лишь незначительный вклад в обеспечение пострадавших предметами первой необходимости», — приводит агентство заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее Франция приступила к созданию коалиции стран, выступающих за признание палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В группу уже вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.