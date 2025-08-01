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14:04, 1 августа 2025Мир

Люфтваффе начало гуманитарную «бомбардировку» на Ближнем Востоке

Reuters: Германия начала сбрасывать гумпомощь над сектором Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) начало сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщает Reuters.

«Эти полеты могут внести лишь незначительный вклад в обеспечение пострадавших предметами первой необходимости», — приводит агентство заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее Франция приступила к созданию коалиции стран, выступающих за признание палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В группу уже вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

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