Франция решила собрать коалицию стран для признания Палестины

Франция создает коалицию стран, выступающих за признание Палестины

Франция создает коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. Совместное заявление министров иностранных дел 15 стран опубликовано на официальном сайте МИД республики.

В группу вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Главы МИД этих государств выступили за немедленное прекращение огня, безотлагательное и безоговорочное освобождение всех заложников радикальной палестинской группировки ХАМАС, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа.

«Подтверждаем нашу непоколебимую приверженность видению решения о двух государствах, в рамках которого два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, и в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под управлением Палестинской администрации», — сказано в заявлении.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в X, что группа «приглашает тех, кто еще не сделал этого, присоединиться».

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что обещанное президентом Франции Эммануэлем Макроном признание палестинского государства равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны. Он также предложил расположить провозглашенную Макроном Палестину во Франции.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.