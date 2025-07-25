В США высмеяли решение Макрона признать Палестину

Посол США о решение Макрона признать Палестину: Стоит расположить ее во Франции

Провозглашенное президентом Франции Эммануэлем Макроном палестинское государство стоит расположить во Франции. Так Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети Х с сарказмом ответил на обещание французского лидера признать Палестину в сентябре.

«В своем одностороннем "провозглашении" "палестинского" государства Макрон не упомянул, где оно будет расположено. Могу эксклюзивно сообщить, что Франция предоставит Лазурный берег и новая страна будет называться "Франк-ен-Стина"», — высмеял дипломат решение политика.

В другом посте Хакаби также отметил, что если Макрон может «провозгласить» существование государства, то «Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.