Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 30 июля 2025Мир

В США сравнили признание Палестины Францией с победой нацистов

Хакаби: Признание Палестины равносильно победе нацистов во Второй мировой войне
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Майк Хакаби

Майк Хакаби. Фото: Daniel Torok / White House / Globallookpress.com

Обещанное президентом Франции Эммануэлем Макроном признание палестинского государства равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

Дипломат подчеркнул, что Парижу и Лондону, желающим помочь палестинцам, следовало бы принимать беженцев и участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа.

Хакаби также обвинил радикальную исламскую группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, в краже и перепродаже гуманитарной помощи, предназначенной для голодающих жителей. «Мы имеем дело с людьми, которые не хотят, чтобы эта война заканчивалась... ХАМАС не заинтересован в передаче [захваченных 7 октября 2023 года] заложников [Израилю]», — подчеркнул он.

Ранее Хакаби предложил расположить провозглашенную Макроном Палестину во Франции. Он также отметил, что если Макрон может «провозгласить» существование государства, то «Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

    Франция привела в боевую готовность войска в Тихом океане

    Близ Харькова прозвучал взрыв

    Женщина отбилась от двух медведей и спасла раненого мужа

    Футболистки нашли способ идеально выглядеть на поле

    В России рассказали о вызвавшей гнев Запада ошибке Зеленского

    Звезда «Мажора» назвал брак злом и пообещал больше не жениться

    Россиян станут жестче штрафовать за мусор в водоемах

    В России отреагировали на планы Литвы готовить население к военным действиям

    Стало известно о прослушке НАБУ квартиры соратника Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости