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11:34, 1 августа 2025Мир

Европу обвинили в намеренном затягивании конфликта на Украине

Швейцарский офицер Боссхард: власти ЕС намеренно затягивают конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) намеренно затягивают конфликт на Украине. С таким заявлением выступил бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и отставной подполковник Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард, его цитирует РИА Новости.

«ЕС и НАТО должны в настоящее время сделать все возможное, чтобы предотвратить заключение соглашения о прекращении огня, даже если это означает полный разгром партнера и фактического союзника», — сказал он.

По словам бывшего военного, та же Германия с помощью дотаций оборонного сектора пытается «оживить пришедшую в упадок экономику».

Ранее источники газеты The South China Morning Post (SCMP) рассказали, что Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть на Украине.

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