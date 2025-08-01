Глава МИД Румынии потребовала убрать флаг России в одном городе

Глава МИД Румынии Цою потребовала убрать флаг России в городе Тулча

Глава МИД Румынии Оана Цою потребовала убрать флаг России, установленный перед одним из зданий в городе Тулча. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Министр иностранных дел Оана Цою направила в мэрию Тулчи запрос о снятии российского флага со здания, являющегося частью городского наследия», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел отметила, что поднятие российского флага нарушает румынское законодательство, регулирующее порядок поднятия флагов других государств.

21 июля Министерство обороны Румынии сообщило о вторжении четырех украинских объектов в воздушное пространство страны. В воздух были подняты два истребителя F-16 для «проведения воздушной разведки», к которым позже присоединились два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии.