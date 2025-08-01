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17:27, 1 августа 2025Экономика

Для иностранцев из визовых стран предложили ввести одно условие для трудоустройства

Некоторых не говорящих по-русски иностранцев могут запретить брать на работу
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение проект приказа, запрещающего брать на работу в ряде сфер иностранцев из визовых стран, не знающих русского языка.

Как уточнили в ведомстве, указанное условие для трудоустройства по квотам таких сотрудников из-за рубежа, как ожидается, коснется профессий, предполагающих социальное взаимодействие и коммуникацию с россиянами, а именно водителей, продавцов и медработников.

Мера, в случае вступления в силу, коснется преимущественно квалифицированных работников из таких стран как Китай, Индия, Турция и ряда других.

Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам работать в такси. В соответствии с решением представители компаний-перевозчиков в городе в течение трех месяцев должны прекратить трудовые отношения с иностранцами. В дальнейшем власти планируют «принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году».

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