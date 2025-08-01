Исчезнувшую в Белом море туристку нашли погибшей

МЧС: В Карелии нашли погибшей пропавшую участницу турпохода на байдарках

Участницу туристического похода в Белом море нашли без признаков жизни на территории Карелии. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Как уточняется, опознание девушки еще не проводилось, однако по всем указанным ранее приметам ясно, что это может быть она.

Четверо путешественников были эвакуированы, троих начали искать спасатели. Ранее было найдено тело одного из мужчин в районе острова Варбалуда. Пропавшим числится еще один человек.

20 июля МЧС объявило о поиске пропавших в Белом море туристов. По данным ведомства, они сплавлялись на байдарках от архипелага Кузова в Республике Карелия до Соловецкого острова в Архангельской области. В поисках задействовали вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.