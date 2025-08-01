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11:10, 1 августа 2025Россия

Кадыров рассказал о вступлении «Ахмата» в бой в окрестностях Часова Яра

Глава Чечни Кадыров рассказал об участии «Ахмата» в боях под Часовым Яром
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOOL / РИА Новости

Подразделения спецназа «Ахмат» вступили в бой под городом Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам руководителя региона, в боевых действиях на указанном направлении участвовал мотострелковый полк «Север-Ахмат» — одно из соединений Минобороны.

Бойцы активно участвуют в наступлении, уничтожая укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснил Кадыров. Он опубликовал видео, на котором российские бойцы ликвидируют замаскированный блиндаж, занятый украинскими военнослужащими.

Минобороны сообщило об установлении контроля над Часовым Яром утром 31 июля. До этого за населенный пункт на протяжении длительного времени шли ожесточенные бои.

ЖЗЛ
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