Сообщение о запрете хранения книг Акунина и Быкова оказалось фейком

В сети распространили фейк о запрете хранения книг Акунина и Быкова

31 июля Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канал опубликовал скан якобы документа, в котором указано, что Министерство образования и науки России запретило держать в общежитиях для студентов книги его авторства и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако в пресс-службе ведомства назвали документ фейком.

«Скан бумаги якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики Минобрнауки представляет собой подделку», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе также отметил, что «данная фальшивка» появлялась в интернете и раньше, но не получила широкого распространения. Пользователей социальных сетей призвали «не участвовать в распространении подложных документов». Об этом изданию РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В организационно-правовом департаменте МИФИ также заявили журналистам, что сообщения о запрете хранения книг Акунина и Быкова — фейк.

Кроме того, на скане бумаги формат текста отличается от опубликованных на официальном сайте Министерства образования и науки документов. Так, например, ведомство во всех документах использует одинаковый межстрочный интервал. В якобы тексте про Акунина и Быкова этот интервал отсутствует. Сам же скан выглядит замыленным.

Помимо этого, видно, что на якобы скане следы ручки либо с обратной стороны листа, либо они отпечатались с другой страницы. Так, вероятно, хотели создать видимость подлинности. Однако замыленность и следы ручки не совпадают с теми, которые остаются при их сканировании.

Также в тексте якобы документа ошибка в написании «экстремистской деятельности». В фейковом обращении Минобрнауки написано «экстремисткой деятельности».

Белорусский акционист Владислав Бохан сообщил, что скрин документа был создан его подельником по предыдущим акциям. Он заявил, что целью фейка была проверка чувствительности системы высшего образования. Бохан также добавил, что это уже не первый подобный вброс.

Сообщение о том, что Министерство образования и науки запретило держать в общежитиях для студентов книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, не получило распространение в СМИ. Однако опровержение от ведомства получило широкое распространение. Его опубликовали РИА новости, «Лента.ру», «Коммерсант» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».